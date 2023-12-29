Среда обитания
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16:21, 29 декабря 2023Среда обитания

Шампанское оказалось на грани исчезновения из-за изменений климата

CNN: три главных сорта шампанского оказались на грани исчезновения из-за климата

Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com

Основные классические сорта винограда, выступающие в качестве главного компонента шампанского — шардоне, пино нуар и пино менье — могут исчезнуть из-за климатических проблем. О существовании такой угрозы заявили специалисты стартапа ClimateAi, их слова приводит CNN.

Под угрозой, по словам специалистов, оказались сотни сортов винограда. Причина кроется в глобальном потеплении, которое не способствует созданию подходящих условий для вызревания виноградной лозы. Чтобы шампанское имело освежающий вкус и нужную степень кислотности, ночи должны быть прохладными, объяснили они.

Климатический кризис в последние годы затрагивает крупнейшие винодельческие регионы, в том числе Шампань, самую северную область Франции. Виноделам необходимо будет искать какой-то выход из ситуации, заявил вице-президент по операциям и стратегии ClimateAi Уилл Клеттер. Возможным вариантом он назвал размещение виноградников в новых регионах.

Ранее стало известно, что глобальное потепление может изменить вкус шампанского. Если на виноград воздействуют чрезмерно сильные ультрафиолетовые лучи, он получает ожог, похожий на человеческий, объяснили представители сети винных магазинов Grape Britannia. В компании LVMH заявили, что ощутили воздействие климатических перемен и приступили к разработке мер адаптации.

Согласно исследованию Nature Climate Change (NCC), глобальное потепление может выйти из-под контроля через шесть лет. Какие меры предпринимают представители разных стран для решения этой проблемы — в материале «Ленты.ру».

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      Лилиана Набиуллина
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