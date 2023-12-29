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15:40, 29 декабря 2023Россия

Средства ПВО сбили три украинские ракеты HARM над российским регионом

Минобороны России: силы ПВО сбили три ракеты HARM ВСУ над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью три украинские противорадиолокационные ракеты HARM, произведенные в США. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнило ведомство, попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию была пресечена около 15:00. Других подробностей не сообщается.

Ранее глава Белгородской области заявил, что над столицей региона сработала система ПВО, уничтожившая воздушную цель на подлете к городу. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, 29 декабря ВСУ атаковали при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поселок Уразово в Валуйском городском округе. Повреждения получили 20 жилых домов, о пострадавших среди мирных жителей не сообщалось.

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      Константин Лысяков
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