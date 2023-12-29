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15:03, 29 декабря 2023Россия

Украина обстреляла российский регион из РСЗО «Град»

Белгородский глава Гладков: ВСУ обстреляли регион из РСЗО «Град»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, удару подвергся поселок Уразово в Валуйском городском округе. Гладков отметил, что в результате обстрела из РСЗО никто из жителей населенного пункта не пострадал.

«Повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений. На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается», — добавил губернатор.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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