Над столицей российского региона сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, на подлете к столице региона сбита воздушная цель. Что это был за объект, не уточняется.
Гладков добавил, что сейчас оперативные службы выясняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений удалось избежать.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поселок Уразово в Валуйском городском округе. В результате повреждены 20 частных жилых домовладений. Пострадавших нет.
Кроме того, 29 декабря под обстрел попало приграничное село Вязовое Краснояружского района. Мирные жители не пострадали, однако повреждения получило одно домовладение.