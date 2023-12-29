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15:23, 29 декабря 2023Россия

Над столицей российского региона сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, на подлете к столице региона сбита воздушная цель. Что это был за объект, не уточняется.

Гладков добавил, что сейчас оперативные службы выясняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поселок Уразово в Валуйском городском округе. В результате повреждены 20 частных жилых домовладений. Пострадавших нет.

Кроме того, 29 декабря под обстрел попало приграничное село Вязовое Краснояружского района. Мирные жители не пострадали, однако повреждения получило одно домовладение.

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      Константин Лысяков
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