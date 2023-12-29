Над столицей российского региона сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, на подлете к столице региона сбита воздушная цель. Что это был за объект, не уточняется.

Гладков добавил, что сейчас оперативные службы выясняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поселок Уразово в Валуйском городском округе. В результате повреждены 20 частных жилых домовладений. Пострадавших нет.

Кроме того, 29 декабря под обстрел попало приграничное село Вязовое Краснояружского района. Мирные жители не пострадали, однако повреждения получило одно домовладение.