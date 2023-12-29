ВСУ обстреляли российский регион
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле региона ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района, уточнил губернатор. Западная окраина указанного населенного пункта прилегает к российско-украинской границе.
В результате атаки повреждено частное домовладение, в котором осколками были посечены хозяйственная постройка и забор. Сейчас в селе ведется подомовой обход территории.
Ранее 29 декабря об обстреле со стороны Украины сообщили власти Курской области.