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14:23, 29 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли российский регион

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле региона ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района, уточнил губернатор. Западная окраина указанного населенного пункта прилегает к российско-украинской границе.

В результате атаки повреждено частное домовладение, в котором осколками были посечены хозяйственная постройка и забор. Сейчас в селе ведется подомовой обход территории.

Ранее 29 декабря об обстреле со стороны Украины сообщили власти Курской области.

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      Алан Босиков
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