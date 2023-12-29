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13:47, 29 декабря 2023Россия

При обстреле Курской области пострадали три дома и линия электропередачи

Курский губернатор Старовойт сообщил о получивших повреждения при обстреле домах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При обстреле Курской области три дома и линия электропередачи получили повреждения. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли приграничный Глушковский район. К счастью обошлось без пострадавших. В поселке Теткино шесть прилетов, один из них в дом. Еще два дома пострадали от осколков. Повреждена линия электропередачи», — пояснил глава области.

По его словам, электрики приступят к восстановительным работам после того, как в районе станет безопасно. Помимо того, противник обстрелял из минометов поселок Краснооктябрьский. Значительных повреждений там не зафиксировано.

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Накануне ВСУ атаковали три населенных пункта Курской области. Губернатор Старовойт отметил, что под обстрел попали села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Местные жители не пострадали, однако повреждены пять домовладений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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