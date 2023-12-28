Украина атаковала несколько российских населенных пунктов

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле трех населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 декабря атаковали три населенных пункта Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, под обстрел попали села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Местные жители не пострадали, однако повреждены пять домовладений.

Кроме того, атакован поселок Теткино Глушковского района. Власти зафиксировали шесть прилетов. В результате были повреждены заборы и кровля двух частных домов. Кроме того, задета линия электропередачи, из-за чего часть населенного пункта обесточена. Старовойт заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту, когда станет безопасно.

Губернатор также подчеркнул, что региональные власти окажут помощь собственникам всех поврежденных домов.

23 декабря ВСУ также обстреляли село Алексеевка Глушковского района. Всего зафиксировано около 40 прилетов. В результате были повреждены несколько зданий. Один из снарядов попал в жилой дом, где в этот момент находился мужчина, спасти которого не удалось.