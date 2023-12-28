Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:36, 28 декабря 2023Россия

Украина атаковала несколько российских населенных пунктов

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле трех населенных пунктов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 декабря атаковали три населенных пункта Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, под обстрел попали села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Местные жители не пострадали, однако повреждены пять домовладений.

Кроме того, атакован поселок Теткино Глушковского района. Власти зафиксировали шесть прилетов. В результате были повреждены заборы и кровля двух частных домов. Кроме того, задета линия электропередачи, из-за чего часть населенного пункта обесточена. Старовойт заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту, когда станет безопасно.

Губернатор также подчеркнул, что региональные власти окажут помощь собственникам всех поврежденных домов.

23 декабря ВСУ также обстреляли село Алексеевка Глушковского района. Всего зафиксировано около 40 прилетов. В результате были повреждены несколько зданий. Один из снарядов попал в жилой дом, где в этот момент находился мужчина, спасти которого не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина атаковала несколько российских населенных пунктов

      Любой россиянин сможет получить от государства до 36 тысяч рублей в год

      В России резко подорожали иномарки с пробегом

      В российском городе устроили майнинговую ферму в гараже

      Россиянам пообещали «царство льда»

      Участник СВО вступился за гостей голой вечеринки Ивлеевой

      Гендиректора российской компании арестовали за нападение на блогеров

      Полицейские в Якутии спасли туристов из Китая

      Предложено создание гигантского телескопа из умных материалов

      Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости