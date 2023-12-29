В России решили урезать финансирование госпрограммы по развитию транспорта

Расходы на развитие транспортной системы в РФ в 2024-2026 годах урежут на 40 %

В России решили урезать финансирование госпрограммы «Развитие транспортной системы» с 2024 по 2026 годы. О сокращении расходов со ссылкой на обзор аналитической компании Sherpa Group сообщает газета «Ведомости».

Расходы урежут на 40 процентов, до 1,54 триллиона рублей. Причиной называют резкое уменьшение ожидаемых внебюджетных вложений с 910-930 миллиардов рублей в 2022-2023 годах до 160-180 миллиардов рублей в 2025-2026 годах. Это объясняется неопределенностью дальнейших инфраструктурных планов государства.

«В ближайшие три года сохранится дефицит частных средств в транспортных проектах, что связано с более жесткой денежно-кредитной политикой, чем в предыдущие периоды, возможной заморозкой капиталоемких инициатив и меньшим использованием инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) в этой сфере», — отмечают эксперты.

С 2023 по 2026 год федеральные расходы на госпрограмму вырастут с 1,32 до 1,57 триллиона рублей, средняя скорость роста финансирования примерно будет равна инфляции, заявили аналитики. Вложения регионов в 2025 году упадут до минимума (290 миллиардов рублей, так как они во многом зависят от возможностей федерального бюджета и межбюджетных трансфертов.

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в ходе выступления на пленарной сессии Российской транспортной недели заявил о необходимости профицита логистической инфраструктуры. По его словам, логистический потенциал России позволяет провозить транзитом миллиарды тонн грузов в контейнерах. «Хочется, чтобы к 2035 году мы из страны транспортного и транзитного потенциала превратились в страну реализованных возможностей. Чтобы через нашу страну ехали миллиарды тонн грузов, чтобы страна на логистике зарабатывала не в разы, а кратно больше», — пояснил он.