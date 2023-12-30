Московские врачи помогут Белгороду после обстрела

Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде — Собянин

Бригада врачей из Москвы в составе группы Минздрава России отправится в Белгород после крупного обстрела города со стороны ВСУ и окажет помощь пострадавшим, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Также он указал, что при необходимости будет выделена помощь по восстановлению города. «С Белгородом нас связывают тесные братские связи», — отметил Собянин.

Он также назвал произошедшее большой трагедий и бессмысленным жестоким терактом.

Вооруженные силы Украины днем 30 декабря обстреляли центр Белгорода. Под обстрел попал в том числе жилой сектор.

