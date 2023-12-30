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17:24, 30 декабря 2023Россия

Московские врачи помогут Белгороду после обстрела

Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде — Собянин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бригада врачей из Москвы в составе группы Минздрава России отправится в Белгород после крупного обстрела города со стороны ВСУ и окажет помощь пострадавшим, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Также он указал, что при необходимости будет выделена помощь по восстановлению города. «С Белгородом нас связывают тесные братские связи», — отметил Собянин.

Он также назвал произошедшее большой трагедий и бессмысленным жестоким терактом.

Вооруженные силы Украины днем 30 декабря обстреляли центр Белгорода. Под обстрел попал в том числе жилой сектор.

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      Антон Похиляк
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