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08:30, 30 декабря 2023Забота о себе

Россиян предостерегли от опасной привычки в новогодние праздники

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Однократное переедание в новогоднюю ночь не представляет существенной угрозы для здоровья, однако злоупотребление вредными продуктами в течение всего периода праздников может быть опасным. О том, какие ограничения в питании стоит соблюдать в новогодний период, «Ленте.ру» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева.

«Ничего страшного в однократном переедании в новогоднюю ночь нет. (...) Не нужно демонизировать новогодний стол и сидеть с вареной брокколи и листьями салата на тарелке. Так вы испортите праздник и себе, и окружающим. Не стоит бросаться в крайности », — отметила специалист.

Обычно россияне злоупотребляют традиционными салатами с майонезом (оливье и селедка под шубой — классика) и жирными горячими блюдами — запеченной птицей и мясом, колбасными изделиями, сладкими газированными напитками

Ксения Селезневаврач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС)

В случае переедания Селезнева посоветовала принять в процессе приема пищи препараты, содержащие ферменты, которые помогут организму переварить непривычную еду.

Проблемами для здоровья может обернуться бесконтрольное переедание, которое затягивается на весь период праздничных дней, предупредила врач.

«Главное — не затягивать с перееданием. Важно вовремя остановиться и как можно раньше вернуться к привычному и разумному рациону. Лучше сделать это уже в первый день нового года. Можно устроить разгрузочный день или начать с употребления большого количества воды и клетчатки — салатных листьев и овощей. Это поможет организму справиться с дискомфортом в брюшной полости», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Говоря о самом новогоднем застолье, Селезнева посоветовала пить больше воды и не злоупотреблять алкогольными напитками. «Алкоголь не должен быть единственной жидкостью, употребляемой в праздничную ночь», — заключила она.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанолы должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.

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      Кирилл Садовский
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