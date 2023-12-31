Патриарх Кирилл призвал молиться о мире и справедливости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о мире и справедливости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним богослужением в храме Христа Спасителя призвал молиться о мире, «прекращении междоусобной войны» и о справедливости. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказал патриарх, необходимо просить исцеления «всех этих общественных и политических конфликтов, потому что в современном мире все это может принести неисчислимые бедствия для людей».

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что призывы к миру сегодня — это призывы к самосохранению, поскольку мир стал очень уязвимым. Он также призвал вложить в молитву «горячую просьбу» «принести мир на нашу землю, укрепить наше Отечество, примирить братские народы».

Ранее президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении отметил, что в уходящем году была проделана большая работа, а граждане страны были тверды в отстаивании национальных интересов России, свободы и безопасности государства.