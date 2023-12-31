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20:35, 31 декабря 2023Спорт

Роналду прокомментировал лидерство в списке лучших бомбардиров 2023 года

Криштиану Роналду заявил, что счастлив стать лучшим бомбардиром 2023 года

Фото: Daniela Porcelli / Globallookpress.com

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал лидерство в списке лучших бомбардиров 2023 года. Его слова приводит в соцсети X EuroFoot со ссылкой на SSC Sports.

«Это был хороший год как для меня лично, так и для команды. Я забил так много голов, очень помог и "Аль-Насру", и сборной Португалии. Я горжусь, чувствую себя отлично, счастлив», — заявил форвард, пообещав в следующем году сделать это снова.

В 2023-м Роналду в общей сложности забил 54 мяча, из них десять — в составе национальной сборной.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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