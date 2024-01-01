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04:01, 1 января 2024Россия

В России повысился предельный размер налогового вычета на лечение

Предельный размер налогового вычета на лечение в РФ повысили до 150 тыс. рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

С 1 января 2024 года в России повысился размер социальных налоговых вычетов на лечение до 150 тысяч рублей, поправку внесли в Налоговый кодекс РФ. До этого предельная сумма составляла 120 тысяч рублей, говорится на официальном сайте правовой информации.

В лимит, увеличенный до 150 тысяч рублей, входит совокупность расходов на лечение (исключая дорогостоящую медицинскую помощь, у которой нет никаких ограничений), на образование, на физкультурно-оздоровительные услуги, взносы на альтернативную государственной пенсию, на добровольное пенсионное страхование или страхование жизни, на оплату независимой оценки квалификации.

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      Александра Синицына
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