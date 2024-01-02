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13:08, 2 января 2024Россия

Более 1,5 тысячи танков получили сухопутные войска России за 2023 год

Минобороны России: сухопутные войска получили более 1500 танков за 2023 год
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Сухопутные войска России за 2023 год получили более 1500 танков. Об этом сообщили Минобороны России в сборнике, выпущенном по итогам прошедшего года. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале министерства.

«В сухопутные войска поставлено более 1500 новых и модернизированных танков, свыше 2 500 БМП и бронетранспортеров», — говорится в сообщении.

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