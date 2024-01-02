Более 1,5 тысячи танков получили сухопутные войска России за 2023 год

Минобороны России: сухопутные войска получили более 1500 танков за 2023 год

Сухопутные войска России за 2023 год получили более 1500 танков. Об этом сообщили Минобороны России в сборнике, выпущенном по итогам прошедшего года. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале министерства.

«В сухопутные войска поставлено более 1500 новых и модернизированных танков, свыше 2 500 БМП и бронетранспортеров», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что «разрекламированное» Украиной и странами НАТО контрнаступление провалилось. По его словам, с 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) ценой больших потерь смогли лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть тактическую зону обороны российских войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.