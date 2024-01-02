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19:57, 2 января 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о новом взрыве на фоне воздушной тревоги

В подконтрольной Киеву Снигиревке на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольном Украине городе Снигиревка на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об новых взрывах сообщил украинский портал «Страна».

Что именно взорвалось в городе, не уточняется. «Сообщают о взрыве в Снигиревке Николаевской области», — сообщил портал.

В 2022 году Снигиревский район объявил о выходе из Николаевской и присоединении к Херсонской области после референдума о вхождении в состав России. Украина продолжает считать Снигиревку территорией Николаевской области, войска ВСУ находятся на территории города.

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

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      Марк Леонов
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