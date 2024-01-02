Назван лидер по объему долгов перед Россией

Всемирный банк: лидером по объему долгов перед Россией стала Белоруссия

Лидером по объему долгов перед Россией стала Белоруссия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.

Уточняется, что долг иностранных государств и их резидентов перед Россией в общей сложности составляет 28,9 миллиарда долларов по состоянию на конец 2022 года. Как отмечается, эта сумма стала на 2,3 миллиарда долларов больше.

Согласно инфографике РБК, Белоруссия должна России 8,24 миллиарда долларов, Бангладеш — 5,86, а Индия — 3,75. В топ-5 должников также попали Египет и Вьетнам — их долг перед Россией составляет 1,82 и 1,39 миллиарда долларов соответственно.

Ранее сообщалось, что внешний долг России в 2022 году вырос только перед Индией. Тогда у России было только три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самым большим оказался долг перед Индией, за год он вырос на четверть — до 777 миллионов долларов.