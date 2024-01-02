Шеремет назвал причиной провала наступления ВСУ профессионализм и доблесть ВС РФ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за профессионализма и доблести российских войск. Такую причину провала назвал депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Причиной провала так называемого украинского контрнаступления является не утечка информации, как пытается преподнести террорист [Владимир] Зеленский, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, которая смогла остановить и сдержать агрессора, не дав ему продвинуться вперед», — сказал он.

Шеремет также отметил, что консолидация российского народа, сплотившегося вокруг президента Владимира Путина, является еще одним залогом успеха в противостоянии украинскому режиму, который спонсируется Западом.

Ранее Зеленский объяснил провал наступления украинской армии утечками информации в преддверии операции летом 2023 года. По его мнению, они помогли России подготовить оборону.