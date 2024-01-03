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12:44, 3 января 2024Россия

В России прокомментировали продолжающиеся обстрелы Белгорода

Сенатор Карасин заявил, что обстрелы Белгорода говорят о безнадежности Киева

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о безнадежности Киева. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал продолжающиеся атаки на российский город председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Вот эта абсолютно непредсказуемая жестокость применительно к гражданским объектам, к нашим людям, нашим детям порождает чувство злости и желание прекратить это безобразие, но не опуская руки, а наоборот, давая как следует понять, что мы сильнее и мы можем организовать соответствующий адекватный ответ, что, собственно, и произошло», — заявил Карасин.

По словам сенатора, Киев должен понимать, что удары по гражданским объектам — это дорога в никуда.

«Мы выдержим. Это тяжело. Мы переживаем, соболезнуем семьям, которые потеряли своих родных, но мы не сомневаемся в победе. Жалко людей, которые вынуждены подчиняться этому преступному террористическому режиму. Остальное будет видно, хотя оптимизма относительно их будущего становится все меньше», — заключил он.

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ВСУ дважды за утро 3 января обстреляли Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне, 2 января, в городе четыре раза включалась сирена ракетной опасности. По городу, в частности, были запущены тактические ракеты «Точка-У». Силами ПВО было сбито множество ракет.

30 декабря Белгород также подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. 25 человек стали жертвами, более 100 пострадали. После обстрела Белгорода президент России Владимир Путин отметил, что Москва будет наращивать удары по объектам ВСУ. В ночь на 2 января стало известно об атаке по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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