Генерал ВСУ указал на ошибку властей Украины в конфликте с Россией

Генерал ВСУ Кривонос: халатность Киева помогает России наносить удары по Украине

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос указал на ошибку Украины в конфликте с Россией. В интервью для YouTube-канала «Прямой» он заявил, что халатность Киева помогает российским военным наносить удары по Украине.

«К сожалению, (...) власти [Украины] так и не поняли, что надо меньше говорить и больше делать», — сказал Кривонос.

По его словам, украинские чиновники открыто говорят об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, чем пользуются российские военные. «Российские удары наносятся как раз благодаря такой слабой организации государственного управления и сохранения государственных тайн», — добавил Кривонос.

Ранее отставной генерал ВСУ признал превосходство России над Украиной в производстве вооружений. Кривонос назвал ложью утверждения, что Россия не в состоянии производить достаточно оружия для своей армии.