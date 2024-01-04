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12:54, 4 января 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ указал на ошибку властей Украины в конфликте с Россией

Генерал ВСУ Кривонос: халатность Киева помогает России наносить удары по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: «Телеканал Прямий» | YouTube

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос указал на ошибку Украины в конфликте с Россией. В интервью для YouTube-канала «Прямой» он заявил, что халатность Киева помогает российским военным наносить удары по Украине.

«К сожалению, (...) власти [Украины] так и не поняли, что надо меньше говорить и больше делать», — сказал Кривонос.

По его словам, украинские чиновники открыто говорят об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, чем пользуются российские военные. «Российские удары наносятся как раз благодаря такой слабой организации государственного управления и сохранения государственных тайн», — добавил Кривонос.

Ранее отставной генерал ВСУ признал превосходство России над Украиной в производстве вооружений. Кривонос назвал ложью утверждения, что Россия не в состоянии производить достаточно оружия для своей армии.

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      Олег Давыдов
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