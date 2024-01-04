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02:11, 4 января 2024Мир

МИД ОАЭ объяснил успех по обмену пленными между Россией и Украиной

МИД ОАЭ объяснил крепкими отношениями с РФ и Украиной успех по обмену пленными

Фото: Wikipedia

Посредничество Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в обмене пленными между Россией и Украиной обусловлено крепкими отношениями Абу-Даби с двумя странами. Это объяснило Министерство иностранных дел ОАЭ.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что один из крупнейших обменов состоялся благодаря регулярным контактам на высшем уровне. Абу-Даби также выразил признательность Москве и Киеву за сотрудничество и реакцию на посреднические усилия ОАЭ.

3 января состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «173 на 173». Еще 75 военнослужащих ВС РФ вернулись домой в обмен на пятерых бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которые в июле 2023 года из России прибыли на Украину через Турцию, они были возвращены из украинского плена без обмена.

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      Марина Совина
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