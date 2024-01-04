Новый глава израильского МИД понадеялся на укрепление отношений с Украиной

Глава МИД Израиля Кац заявил о планах укрепить связи с Украиной

Новый глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Исраель Кац понадеялся на укрепление отношений с Украиной. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Дипломат процитировал поздравление с назначением на министерскую должность, адресованное ему украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«С нетерпением жду совместной работы с вами и укрепления отношений между нашими странами и народами», — заявил Кац.

Исраэль Кац до конца 2023 года занимал должность министра энергетики Израиля. В связи с коалиционным соглашением между крупнейшими политическими партиями в январе 2024 года он сменил своего предшественника Эли Коэна на посту главы МИД.

Ранее стало известно, что израильский беспилотник ударил по офису палестинской группировки ХАМАС в южном Бейруте. Также неподалеку располагались учреждения ливанской группировки «Хезболлах». Несколько человек получили ранения, четверых спасти не удалось.