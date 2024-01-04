Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 4 января 2024Мир

Новый глава израильского МИД понадеялся на укрепление отношений с Украиной

Глава МИД Израиля Кац заявил о планах укрепить связи с Украиной

Фото: Li Muzi / Globallookpress.com

Новый глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Исраель Кац понадеялся на укрепление отношений с Украиной. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Дипломат процитировал поздравление с назначением на министерскую должность, адресованное ему украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«С нетерпением жду совместной работы с вами и укрепления отношений между нашими странами и народами», — заявил Кац.

Исраэль Кац до конца 2023 года занимал должность министра энергетики Израиля. В связи с коалиционным соглашением между крупнейшими политическими партиями в январе 2024 года он сменил своего предшественника Эли Коэна на посту главы МИД.

Ранее стало известно, что израильский беспилотник ударил по офису палестинской группировки ХАМАС в южном Бейруте. Также неподалеку располагались учреждения ливанской группировки «Хезболлах». Несколько человек получили ранения, четверых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев выругался матом из-за реакции Франции на действия ВСУ. Что разозлило российского политика?

      Путин запретил арест иностранных активов на счетах двух типов

      Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве

      Раскрыты подробности хакерской атаки на «Киевстар»

      В Кировоградской области Украины прогремел взрыв

      Новый глава израильского МИД понадеялся на укрепление отношений с Украиной

      Стоимость контейнерных перевозок взлетела из-за кризиса в Красном море

      Лавров высказался о возможности отказа от английского языка

      Российский шахматист оценил отказ польского соперника пожимать ему руку

      Назван размер желаемой россиянами зарплаты в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости