В Думе предложили законодательно защитить оставшиеся в России зарубежные бренды
России нужно разработать контрсанкции, целью которых станет юридическая защита зарубежных компаний, решивших остаться в РФ несмотря на давление со стороны стран Запада. Такой инициативой поделился депутат Госдумы от партии ЛДПР Алексей Диденко, отвечая на вопрос «Известий», какие законодательные задачи ставит перед собой фракция в 2024 году.
По его мнению, стране нет смысла отказываться от сотни популярных брендов в самых разных нишах торговли от продуктов до строительной техники. «Они заявили, что не хотят уходить из России даже под давлением из-за границы, нам нужно дать им инструменты защиты от этого давления», — предложил Диденко.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин снял ограничения с трех иностранных компаний после их регистрации в России. Речь идет об акционере российской золотодобывающей компании «Полюс» «Вандл холдингс лимитед», а также о «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес», владеющих долями в «ФосАгро».