Баржа с тысячей тонн азотных удобрений затонула в Дунае

В Сербии баржа с азотными удобрениями врезалась в мост и затонула в Дунае

Баржа с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в реке Дунай. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.

Баржу Lola 5 из города Линц в Австрии в сербское Смедерево толкал буксир Antonia под немецким флагом. Около полуночи по местному времени она ударила в опору моста у сербского города Бачка-Паланка и хорватского города Илок.

Баржа получила пробоину и затонула. В результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia находится в речном порту города Бачка-Паланка. Хорватия закрыла контрольно-пропускной пункт Илок на своей стороне моста.

На месте происшествия работают полиция, прокуратура и экологическая инспекция. Специалисты взяли пробы воды. Устанавливается степень ущерба, нанесенного мосту, а также опасность для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем на территории Чувашии вечером в среду, 3 января. В салоне находились 40 человек.

