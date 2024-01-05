Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:29, 5 января 2024Мир

Баржа с тысячей тонн азотных удобрений затонула в Дунае

В Сербии баржа с азотными удобрениями врезалась в мост и затонула в Дунае

Фото: Kurt Kracher / Globallookpress.com

Баржа с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в реке Дунай. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.

Баржу Lola 5 из города Линц в Австрии в сербское Смедерево толкал буксир Antonia под немецким флагом. Около полуночи по местному времени она ударила в опору моста у сербского города Бачка-Паланка и хорватского города Илок.

Баржа получила пробоину и затонула. В результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia находится в речном порту города Бачка-Паланка. Хорватия закрыла контрольно-пропускной пункт Илок на своей стороне моста.

На месте происшествия работают полиция, прокуратура и экологическая инспекция. Специалисты взяли пробы воды. Устанавливается степень ущерба, нанесенного мосту, а также опасность для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем на территории Чувашии вечером в среду, 3 января. В салоне находились 40 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские войска уничтожили над Черным морем украинскую ракету «Нептун»

      Дизайнер раскрыла детали конфликта с Косторной из-за неоплаты костюмов

      Стал известен лидер НАТО по расходам на оборону

      Баржа с тысячей тонн азотных удобрений затонула в Дунае

      Прокуратура Подмосковья начала проверку после перебоев с подачей тепла

      Раскол Зеленского с Залужным объяснили

      В Севастополе объявили третью за день воздушную тревогу

      Губернатор рассказал о последствиях ночного обстрела Белгорода ВСУ

      В Германии назвали невозможным возвращение Украиной утраченных территорий

      Канадского фигуриста обвинили в изнасиловании 11-летней давности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости