Гражданам одной азиатской страны запретили работать в России и на Украине

Правительство Непала запретило гражданам страны работать в России и на Украине

Правительство Непала запретило гражданам страны работать в России и на Украине из-за опасений, что они станут участниками конфликта между государствами. Об этом пишет местная газета The Himalayan Times.

По информации издания, департамент занятости азиатской страны располагает сведениями о гражданах Непала в рядах российской армии. Четверо из них были взяты в плен Украиной. Ведомство заявило, что проводит расследование.

Помимо этого, газета сообщила, что есть данные о наемниках из Непала в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако эта информация не подтверждена правительством страны.

Ранее, в декабре 2023 года, стало известно, что в Непале задержали подозреваемых в вербовке граждан для участия в спецоперации на стороне России. Как заявил начальник полиции округа Катманду Бхупендр Хатри, десяти задержанным инкриминируют контрабанду людей и участие в организованной преступности. По его словам, желающие участвовать в боевых действиях непальцы платили девять тысяч долларов за трансфер в Россию через ОАЭ.