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06:26, 6 января 2024Бывший СССР

Российские гранатометчики уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автомобиль с командирами ВСУ

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили автомобиль с командирами ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны. Это произошло на купянском направлении.

Для уничтожения бронеавтомобиля использовался РПГ-7.

Автомобиль с командным составом ВСУ был обнаружен при помощи беспилотника, после чего его координаты были переданы подразделению разведчиков, которые и подбили транспортное средство противника.

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