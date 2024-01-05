Российские гранатометчики уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автомобиль с командирами ВСУ

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили автомобиль с командирами ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны. Это произошло на купянском направлении.

Для уничтожения бронеавтомобиля использовался РПГ-7.

Автомобиль с командным составом ВСУ был обнаружен при помощи беспилотника, после чего его координаты были переданы подразделению разведчиков, которые и подбили транспортное средство противника.