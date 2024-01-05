Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:01, 5 января 2024Мир

Стало известно о приезжающих в ФРГ под видом беженцев с Украины террористах ИГИЛ

Bild: террористы ИГИЛ приезжают в ФРГ под видом украинских беженцев
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) приезжают в Германию под видом украинских беженцев. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на структуры безопасности.

По информации издания, за последнее время на территории ФРГ задержаны несколько исламистов из Таджикистана, планировавших теракты. Все они связаны с группировкой «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением ИГИЛ. Как стало известно газете, для въезда в страну исламисты часто использую фальшивые украинские документы и жалуются правоохранительным органам, что их якобы преследуют, после чего они получают разрешение на пребывание почти без проверок, утверждает газета.

Bild также отмечает, что потенциальные террористы из Таджикистана приезжают через зону спецоперации на Украине, где у них есть возможность получить необходимое оружие, включая гранаты и боеприпасы для ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Как выяснило издание, задержанные исламисты собирались совершить теракт при помощи дрона.

15 декабря в Германии арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Как стало известно, среди задержанных есть граждане Египта, Нидерландов и ФРГ. Отмечается, что они уже участвовали в операциях террористической организации за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кадыров предложил освободить украинских пленных за снятие санкций с членов семьи

      Российская чемпионка мира рассказа об отсутствии общения с украинками

      С Украины решили взыскать миллиард долларов

      США предложили награду за сведения о финансировании ХАМАС

      В США заявили о невозможности признания Западом поражения на Украине

      Стало известно о приезжающих в ФРГ под видом беженцев с Украины террористах ИГИЛ

      Мужчина пострадал при минометном обстреле ВСУ Белгородской области

      ПСЖ приготовится к уходу Мбаппе

      В Белом доме выросла напряженность

      Украину предупредили о стоящих перед страной угрозах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости