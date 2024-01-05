Стало известно о приезжающих в ФРГ под видом беженцев с Украины террористах ИГИЛ

Bild: террористы ИГИЛ приезжают в ФРГ под видом украинских беженцев

Террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) приезжают в Германию под видом украинских беженцев. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на структуры безопасности.

По информации издания, за последнее время на территории ФРГ задержаны несколько исламистов из Таджикистана, планировавших теракты. Все они связаны с группировкой «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением ИГИЛ. Как стало известно газете, для въезда в страну исламисты часто использую фальшивые украинские документы и жалуются правоохранительным органам, что их якобы преследуют, после чего они получают разрешение на пребывание почти без проверок, утверждает газета.

Bild также отмечает, что потенциальные террористы из Таджикистана приезжают через зону спецоперации на Украине, где у них есть возможность получить необходимое оружие, включая гранаты и боеприпасы для ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Как выяснило издание, задержанные исламисты собирались совершить теракт при помощи дрона.

15 декабря в Германии арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Как стало известно, среди задержанных есть граждане Египта, Нидерландов и ФРГ. Отмечается, что они уже участвовали в операциях террористической организации за рубежом.

