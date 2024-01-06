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16:27, 6 января 2024Россия

Брянский клуб закрылся после сожжения паспорта блогершей

Клуб в Брянске закрылся после того, как блогерша сожгла паспорт около его входа

Кадр: «Газета.ru»

Клуб в Брянске закрылся после того, как блогерша Евгения Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой загранпаспорт около входа в заведение. Об этом сообщается в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Концертная площадка по независящим от нас причинам временно находится в отпуске. Как урегулируем все вопросы касаемо проверок, снова откроем двери в наши сердца», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что брянские полицейские задержали блогершу за сожжение загранпаспорта. Отмечалось, что девушку изначально обвиняли в том, что она сожгла заграничный паспорт в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сама блогерша это отрицала.

Сообщалось, что Хоффман была пьяна, когда решила сжечь документ у ночного клуба. Позднее блогерша пояснила, что паспорт был старый и недействительный, и недавно она получила новый документ. По ее словам, на такой поступок она решилась «по приколу» и никакого подтекста в ее действиях не было.

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      Варвара Кошечкина
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