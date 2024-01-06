США и Греция обсудили оборонное сотрудничество

Мицотакис и Блинкен обсудили оборонное сотрудничество Греции и США

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили оборонное сотрудничество на встрече в Ханье. Об этом сообщает пресс-служба греческого премьера.

Стороны договорились предпринять дальнейшие позитивные шаги в области оборонного сотрудничества. Кроме того, Мицотакис и Блинкен обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

Премьер-министр Греции заявил о необходимости беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, политики обсудили украинский конфликт. Блинкен поблагодарил Мицотакиса за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала.

Ранее журналист Коннор Эколс предсказал Украине ухудшение положения без помощи США. По его словам, от возможности США финансировать Киев будет зависеть исход конфликта, в то время как ситуация в Конгрессе складывается не лучшим образом для украинской стороны.