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15:28, 6 января 2024Мир

Турецкие рыбаки нашли в сетях морскую мину

Рыбаки нашли в сетях морскую мину в районе города Эрегли

Фото: Diego Cupolo / Globallookpress.com

В Турции рыбаки обнаружили застрявшую в сетях морскую мину. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Инцидент произошел 5 января в районе черноморского портового города Эрегли. Рыбаки оповестили береговую охрану, что нашли некий подозрительный объект. После этого движение судов в районе было приостановлено, а турецкий порт закрыт, в том числе для движения автомобильного транспорта.

Прибывшие на место специалисты исследовали объект, который оказался взрывным устройством. После этого мина была погружена на грузовик и доставлена в безопасное место для дальнейшего изучения и уничтожения.

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О том, вооруженным силам какой страны принадлежит снаряд, не сообщается.

Ранее в Краснояружском районе Белгородской области водитель экскаватора наехал на мину и получил ранение после подрыва техники. ЧП произошло недалеко от села Демидовка.

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      Никита Савин
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