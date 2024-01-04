В российском регионе экскаватор подорвался на мине

Гладков: в Белгородской области водитель экскаватора наехал на мину и был ранен

В Краснояружском районе Белгородской области водитель экскаватора наехал на мину и получил ранение после подрыва техники. Об этом в Telegram сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, ЧП произошло недалеко от села Демидовка. В результате происшествия рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2 Белгорода. Там мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов опроверг информацию о минировании улиц в городе противопехотными минами типа «лепесток». «Это фейк!» — подчеркнул градоначальник.

Демидов добавил, что в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях, организовано круглосуточное дежурство силовиков.