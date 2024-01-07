Офицер ВСУ: бойцы сводят счеты с жизнью, отказываясь воевать в Крынках

В каждой роте Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть нежелающие отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, некоторые из них сводят счеты с жизнью. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на нескольких анонимных украинских офицеров.

По их словам, многие бойцы не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Они рассказали, что это «является загадкой» не только для солдат, но и для офицеров, среди которых тоже есть те, кто по разным причинам не отправляются на передовую.

Офицеры рассказали, что в Крынках сейчас уже негде спрятаться, в небе много российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются солдаты ВСУ, по ним начинает работать артиллерия.