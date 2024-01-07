Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:31, 7 января 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ отказались воевать в Крынках

Офицер ВСУ: бойцы сводят счеты с жизнью, отказываясь воевать в Крынках

В каждой роте Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть нежелающие отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, некоторые из них сводят счеты с жизнью. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на нескольких анонимных украинских офицеров.

По их словам, многие бойцы не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Они рассказали, что это «является загадкой» не только для солдат, но и для офицеров, среди которых тоже есть те, кто по разным причинам не отправляются на передовую.

Офицеры рассказали, что в Крынках сейчас уже негде спрятаться, в небе много российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются солдаты ВСУ, по ним начинает работать артиллерия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии призвали наносить удары по России, поставляя Украине Taurus. Крымский мост может стать первой целью Киева

      Бойцы ВСУ отказались воевать в Крынках

      Стала известна причина смерти звезды КВН Агафонова

      В главном храме Грузии появилась икона с изображением Сталина

      Украинка извинилась перед ВСУ за видео про похищение мужа

      В Москве загорелась гостиница

      Китай введет санкции в отношении пяти компаний США

      Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет

      ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС и его зама

      В ВСУ отреагировали на решение Дании по F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости