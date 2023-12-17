NYT: бойцы ВСУ назвали самоубийством контрнаступление на Днепре

Украинские солдаты назвали попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южных районах Херсона жестокими и бесполезными. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По словам бойца ВСУ по имени Алексей, на левом берегу Днепра невозможно закрепиться, так же как и переместить туда оборудование. «Это даже не борьба за выживание. Эта миссия — самоубийство», — заявил он.

Военные также опровергли заявления украинских чиновников о том, что ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Днепра и создать несколько опорных пунктов и назвали эти сведения преувеличенными.

Бойцы также рассказали, что ВСУ несут многочисленные потери в районе села Крынки из-за плохой подготовки и материально-технического обеспечения. Как пишет издание, Генштаб ВСУ пока не комментирует обвинения военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав от потерь. Он также напомнил, что Киев анонсировал крупное контрнаступление, но у него ничего не вышло.