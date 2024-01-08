Музей Победы подвел итоги работы за год

Музей Победы в 2023 году провел около 900 мероприятий

Музей Победы подвел итоги за 2023 год. Так, в 2023 году на площадке Музея Победы прошло около 900 мероприятий. Среди самых значимых — Форум активных граждан «Сообщество», в котором приняли участие более 3 тысяч человек. Перед гостями мероприятия выступил президент России Владимир Путин.

Как отметили в музее, 27 апреля 2023 года Музей Победы был центральной площадкой международной патриотической акции «Диктант Победы», направленной на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Старт акции в Музее Победы дали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, народный артист России Владимир Машков. 4 мая в музее прошла церемония награждения Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Этот проект направлен на борьбу с фальсификацией истории. В церемонии награждения участвовала руководитель «Поискового движения России» Елена Цунаева.

Первый форум ветеранов специальной военной операции Государственного фонда «Защитники Отечества» — форум «Справедливость. Забота. Уважение» прошел в музее 21 июля. В форуме приняли участие более 150 ветеранов боевых действий, готовых к участию в реализации государственной информационной политики и общественных проектах, направленных на защиту исторической правды и сохранение исторической памяти, сохранение и укрепление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Почетным гостем мероприятия был первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Музей Победы в ночь с 21 на 22 июня организовал традиционную акцию «Свеча памяти», посвященную началу Великой Отечественной войны. К акции присоединились «Волонтеры Победы», среди участников были военнослужащие, росгвардейцы, ветераны Великой Отечественной войны.

В 2023 году музей подготовил шесть выставок, приуроченных к череде 80-летних юбилеев крупных сражений, переломивших ход Великой Отечественной войны. Огромной востребованностью пользовались выставки «Обыкновенный нацизм» и «Zаветам vерны», отметили в музее.

Совместно с Департаментом образования и науки города Москвы Музей Победы проводит специальные программы для столичных школьников — образовательно-исторический квест «Подвиг Народа», квест «Битва за Москву. Первая Победа», интерактивная экскурсия «Вера в Победу» для учащихся московских школ. Эти программы созданы на основе уникальных иммерсивных экспозиций Музея Победы, аналогов которым нет в современной музейной практике. Трехмерные панорамы, исторически достоверные декорации, проекции, голограммы, фильмы-реконструкции, элементы иммерсивного театра создают «эффект присутствия» и погружают детей в события прошлого. В этом году участниками этих образовательных программ стали более 180 тысяч школьников.

В Музее Победы проходит «День кадетского класса» — кадеты принимают присягу и несут вахту памяти. В программу входят автобусная экскурсия «Москва военная», квест по экспозиции «Подвиг Армии» и кинолекторий «Победители».

В 2019 году музей запустил долгосрочную программу поддержки и развития школьных музеев — «Школьный Музей Победы», в рамках которой открыт специальный зал под таким названием. Музей Победы предоставляет уникальную возможность школам презентовать свои лучшие экспозиции на площадке крупнейшего военно-исторического музея страны.

Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует проект «Главные детские песни». Цель проекта — создание детского отечественного видео- и музыкального контента, который будет любим каждым ребенком. За три года были созданы 50 новых композиций, которые посвящены ценностям, главным в жизни каждого человека, в том числе и ребенка, — героизму и мужеству, подвигу и чести, любви к Родине, семье, дружбе, и которые бы стали любимы детьми, которые им самим захотелось бы петь. Благодаря проекту появился новый детский отечественный музыкальный контент. Это песни, которые слушают и поют без преувеличения миллионы. Например, композиции «Плечом к плечу» или «Письмо солдату», которые прозвучали в этом году на концерте-митинге в «Лужниках» ко Дню защитника Отечества.

Как отмечается, Музей Победы — это крупнейший в России музейный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Здесь можно увидеть подлинные раритеты, рассказывающие о событиях и героях тех лет: оружие, амуницию, фотографии, документы, награды и многое другое. Кроме того, сегодня музей — это еще и крупнейший культурно-просветительский центр. Для гостей музея разработано более 40 экскурсионных программ – это увлекательные квесты, интерактивные экскурсии, мастер-классы об оружии.