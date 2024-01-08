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09:14, 8 января 2024Россия

В Крыму назвали неизбежным распад Украины

Глава парламента Крыма Константинов назвал неизбежным распад Украины

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что распад Украины неизбежен. Об этом он высказался в комментарии РИА Новости.

По его мнению, текущий конфликт может перейти в так называемую холодную фазу, в таком случае Запад сможет предложить некий компромисс по распределению территорий Украины.

«Распад Украины неизбежен, и убежден, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать для нас возвращение исторически русских земель обратно в состав России», — заявил Константинов и добавил, что речь идет о больших территориальных приобретениях, чем те, которые уже взяты под контроль российскими войсками.

Ранее глава крымского парламента сообщил, что единственный способ для президента Украины Владимира Зеленского попасть на полуостров — в наручниках и под конвоем.

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