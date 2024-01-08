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14:20, 8 января 2024Россия

В Подмосковье задержали школьников за поджог на железной дороге

В Подмосковье задержали школьников за поджог на железной дороге в Люберцах

Фото: Игорь Зотин / ТАСС

В Подмосковье задержали школьников за поджог на железной дороге. Об этом сообщает Shot.

12-летний ученик шестого класса решил организовать поджог недалеко от станции Мальчики в Люберцах. Для этого он нашел двоих старшеклассников 15 и 16 лет и предложил им по 15 тысяч рублей. Вечером 7 января они отогнули дверцу релейного шкафа и подожгли провода. После этого подростки избавились на месте от гаечных ключей и отверток. Однако на инцидент быстро отреагировали и ликвидировали возгорание.

Поджигателей вычислили и вызвали в отдел полиции вместе с родителями. Выяснилось, что все трое являются учениками разных московских школ. Старшеклассники обвинили в произошедшем 12-летнего школьника, а тот, в свою очередь, признался, что ему предложили подзаработать в интернете. Также уточняется, что никто из них раньше на учете в полиции не состоял. Проводится проверка.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ задержали 17-летнего и 18-летнего юношей за поджог оборудования на железной дороге в Подмосковье. 13 декабря от ведомства поступило сообщение, что подросток с товарищем на 320-м километре перегона железнодорожных станций «Михнево – Усады» Павелецкого направления Московской железной дороги в Ступинском районе подожгли релейный шкаф. Указания они получали от кураторов в мессенджере.

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      Мария Винар
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