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10:48, 22 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала двух молодых людей за диверсию на железной дороге в Подмосковье

ФСБ и МВД задержали двух юношей за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники МВД и ФСБ задержали 17-летнего и 18-летнего юношей за поджог оборудования на железной дороге в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 декабря подросток с товарищем на 320-м километре перегона железнодорожных станций «Михнево – Усады» Павелецкого направления Московской железной дороги в Ступинском районе подожгли релейный шкаф. Указания они получали от кураторов в мессенджере.

Следователи возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»). Задержанные признали вину и раскаялись.

Ранее стало известно, что в Саратовской области двум молодым россиянам, один из которых несовершеннолетний, дали срок за диверсию на железной дороге.

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      Екатерина Кашурникова
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