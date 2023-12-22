ФСБ задержала двух молодых людей за диверсию на железной дороге в Подмосковье

ФСБ и МВД задержали двух юношей за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Сотрудники МВД и ФСБ задержали 17-летнего и 18-летнего юношей за поджог оборудования на железной дороге в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 декабря подросток с товарищем на 320-м километре перегона железнодорожных станций «Михнево – Усады» Павелецкого направления Московской железной дороги в Ступинском районе подожгли релейный шкаф. Указания они получали от кураторов в мессенджере.

Следователи возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»). Задержанные признали вину и раскаялись.

Ранее стало известно, что в Саратовской области двум молодым россиянам, один из которых несовершеннолетний, дали срок за диверсию на железной дороге.