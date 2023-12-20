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18:54, 20 декабря 2023Силовые структуры

Два молодых россиянина получили срок за диверсию на железной дороге

В Саратовской области несовершеннолетний россиянин получил срок за диверсию
СюжетДиверсии в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Саратовской области двум молодым россиянам, один из которых несовершеннолетний, дали срок за диверсию на железной дороге. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в мае 2023 года 21-летний молодой человек и его 17-летний друг проникли на объект транспортной инфраструктуры Приволжской железной дороги и подожгли релейный шкаф. Главой диверсионной группы был старший из осужденных, действиями которого через мессенджер руководил куратор.

Общий ущерб объекту составил 169 тысяч рублей. Согласно приговору суда 21-летний молодой человек получил наказание в виде трех лет тюрьмы, его более молодой сообщник на пять лет отправился в воспитательную колонию.

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      Владимир Седов
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