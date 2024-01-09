Силовые структуры
Десять неизвестных на двух машинах похитили и избили россиянина
В Ингушетии десять неизвестных на машинах похитили и избили мужчину
В Ингушетии десять неизвестных на двух машинах похитили 36-летнего мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным ведомства, знакомый потерпевшего сообщил, что в ночь на 8 января в селе Кантышево похитители на ВАЗ увезли россиянина. Через четыре часа его выкинули недалеко от дома. Очевидцы вызвали скорую помощь мужчине: у него диагностированы ушибы и перелом челюсти.
Потерпевший рассказал, что у него забрали 38 тысяч рублей. Теперь правоохранители ищут нападавших, вводится план «Перехват».
«Перехват» — это план, согласно которому действуют сотрудники МВД при розыске транспортных средств, которые могут быть связаны с тяжкими преступлениями или терактами.