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14:12, 9 января 2024Силовые структуры

Десять неизвестных на двух машинах похитили и избили россиянина

В Ингушетии десять неизвестных на машинах похитили и избили мужчину

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Ингушетии десять неизвестных на двух машинах похитили 36-летнего мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, знакомый потерпевшего сообщил, что в ночь на 8 января в селе Кантышево похитители на ВАЗ увезли россиянина. Через четыре часа его выкинули недалеко от дома. Очевидцы вызвали скорую помощь мужчине: у него диагностированы ушибы и перелом челюсти.

Потерпевший рассказал, что у него забрали 38 тысяч рублей. Теперь правоохранители ищут нападавших, вводится план «Перехват».

«Перехват» — это план, согласно которому действуют сотрудники МВД при розыске транспортных средств, которые могут быть связаны с тяжкими преступлениями или терактами.

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      Екатерина Кашурникова
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