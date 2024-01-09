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12:30, 9 января 2024Россия

Москвичи заявили в полицию на известный магазин из-за поранившей их сына шапки

В Москве мальчик поранил голову во время примерки шапки в магазине Familia

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Жители Москвы заявили в полицию на магазин известной сети Familia после того, как их маленький сын поранился во время примерки шапки «Чудо-кроха». Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам отца мальчика, речь идет о магазине в торговом центре «Азовский». Травму ребенку нанес гвоздь, торчавший из датчика против краж, прикрепленного к шапке, и, судя по приложенным к посту фотографиям, проткнувший головной убор насквозь. В результате острый предмет расцарапал малышу голову.

Как выяснил канал, москвичи потребовали привлечь сотрудников магазина к ответственности по административной статье о нарушении правил продажи товаров, а также проверить торговую точку на нарушение закона «О защите прав потребителей».

Ранее, в декабре 2023 года, в Самаре пятилетний мальчик пострадал от удара автоматической дверью в супермаркете «Магнит». В результате у ребенка оказались разбиты нос и губа, а также откололся кусок зуба.

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      Константин Лысяков
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