Кулеба понадеялся на получение замороженных российских активов

Кулеба: Украина точно получит средства на восстановление за счет активов России

Украина обязательно получит замороженные российские активы для восстановления экономики, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью El Pais.

Кулеба ответил на вопрос о передаче российских активов странами Европейского союза (ЕС) и «Большой семерки» (G7). Он рассказал, что в настоящее время разрабатывается юридический механизм передачи средств.

«Это произойдет на 100 процентов, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80 процентов наших потребностей в восстановлении», — заявил дипломат.

Глава МИД Украины понадеялся, что как минимум часть средств поступит Украине до окончания военного конфликта. При этом он отметил юридические и финансовые сложности, связанные с процессом.

Ранее Кулеба подтвердил отсутствие у Киева запасного плана на случай прекращения поступления помощи. По его мнению, властям страны придется «продемонстрировать мастерство управления».