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10:19, 8 января 2024Бывший СССР

Кулеба подтвердил отсутствие плана Б на случай прекращения помощи Евросоюза

Кулеба вновь заявил об отсутствии плана Б на случай прекращения помощи Украине

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил отсутствие у Киева запасного плана на случай на прекращения поступления помощи от стран Евросоюза (ЕС). Если средства будут задерживаться, властям страны придется «продемонстрировать мастерство управления», заявил министр в интервью испанской газете Pais.

«Со стороны вы можете видеть и думать по-другому, вы можете говорить о планах А, Б и В, публиковать статьи и аналитические материалы, но, здесь, внутри, мы должны направить всю нашу энергию и интеллектуальную мощь на одно: чтобы план А сработал», — объяснил Кулеба журналистам.

Также он выразил уверенность в получении Украиной замороженных российских активов, которая, по словам дипломата, составляет более 80 процентов потребностей страны в восстановлении. С призывом достичь «ощутимого прогресса» в вопросе передачи Украине этих средств выступал и президент Украины Владимир Зеленский.

Несколько дней назад Кулеба уже заявлял, что у Украины нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь рассказала о поиске возможности оказания финансовой помощи Киеву на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета.

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