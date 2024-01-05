Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 6 января 2024Мир

В ЕК задумались о плане Б при провала переговоров по финансированию Киева

Фон дер Ляйен: ЕК ищет план Б при провале переговоров по финансированию Украина

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) ищет план Б для оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее мнению, лучшим решением стало бы достижение консенсуса всеми 27 странами. При этом глава ЕК признала, что необходимо подготовить другие варианты. «Сейчас мы готовим операционные решения», — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что перед католическим Рождеством Еврокомиссия перечислила последний транш Украине за 2023 год в размере 1,5 миллиарда евро. По ее словам, этого должно хватить Киеву для покрытия расходов в начале текущего года. В то же время она подчеркнула, что решение о новом финансировании для Киева должно быть принято как можно скорее.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель назвал возможную дату рассмотрения Европейском советом вопроса о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Предположительно, она может быть выделена 1 февраля 2024 года.

В свою очередь, иинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны западных государств.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Киеве признали удар по месту разработки передовых ракет ВСУ

      В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева

      В ЕК задумались о плане Б при провала переговоров по финансированию Киева

      Отказ от мяса и одно яйцо в день. Как закончить пост и не попасть в больницу?

      Над иранской мечетью Джамкаран подняли флаг мести

      В ЕС высказались против режима свободной торговли с Украиной

      Голливудский актер погиб с дочерьми в авиакатастрофе

      Эрдоган предложил Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией

      Залужный доложил главкому НАТО о сложной обстановке на фронте

      Стало известно о продолжении переговоров в США по охране границ и помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости