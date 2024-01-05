В ЕК задумались о плане Б при провала переговоров по финансированию Киева

Фон дер Ляйен: ЕК ищет план Б при провале переговоров по финансированию Украина

Еврокомиссия (ЕК) ищет план Б для оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее мнению, лучшим решением стало бы достижение консенсуса всеми 27 странами. При этом глава ЕК признала, что необходимо подготовить другие варианты. «Сейчас мы готовим операционные решения», — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что перед католическим Рождеством Еврокомиссия перечислила последний транш Украине за 2023 год в размере 1,5 миллиарда евро. По ее словам, этого должно хватить Киеву для покрытия расходов в начале текущего года. В то же время она подчеркнула, что решение о новом финансировании для Киева должно быть принято как можно скорее.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель назвал возможную дату рассмотрения Европейском советом вопроса о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Предположительно, она может быть выделена 1 февраля 2024 года.

В свою очередь, иинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны западных государств.