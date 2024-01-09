Россиянам раскрыли простой способ сделать ипотеку дешевле

Депутат Чаплин: снизить ставку по ипотеке можно при оформлении кредита онлайн

Снизить ставку по ипотеке можно при регистрации сделки на официальных онлайн-сервисах. Простые способы сделать кредит на жилье дешевле раскрыл россиянам депутат Госдумы Никита Чаплин, его слова передает NEWS.ru.

Такую сделку может сделать как агент по недвижимости, так и сам покупатель жилья. «Клиентам стоит быть внимательнее, ведь такие нюансы часто экономят 2–3 процента, а в масштабах 30-летнего кредита это может быть сумма в несколько миллионов рублей», — заявил парламентарий.

Чаплин также порекомендовал пользоваться всеми специальными предложениями банков и девелоперов. «Каждый застройщик оставляет за собой право предоставления иных условий: например, ипотека под один процент, пока дом не введен в эксплуатацию. Ряд ЖК все еще выдают кредиты для семей с детьми по старым условиям, где размер первоначального взноса — 20 процентов, а ставка не превышает 6 процентов. Второе — для своих клиентов банки предоставляют более выгодные условия», — рассказал депутат.

Эксперт добавил, что часто финансовые организации предлагают оформить кредитную карту в обмен на снижение ставки по ипотеке. Льготы также предоставляют тем, у кого в определенном банке зарплатный проект.

Ранее экономист Александр Цыганов не исключил, что российские банки могут поднять ставки по ипотеке. В первую очередь условия могут измениться у рыночных кредитов на жилье. При этом ужесточение требований к заемщикам эксперт считает вполне оправданными, так как это сокращает кредитные риски.