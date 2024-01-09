«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав на «Чебурашку»

«Союзмультфильм» потребовал СКР проверить права компании из США на «Чебурашку»

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в следственные органы с просьбой проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine контрактов, касающихся международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу киностудии.

В пресс-службе подчеркнули, что указанная проверка сейчас проводится.

Разбирательство с участием этой американской компании на российском рынке — не первое. В «Союзмультфильме» уточнили, что ранее La Roubine пыталась доказать факт владения правами на персонажей мультфильмов студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

Ранее «Российская газета» сообщала, что продолжение семейного мультфильма про «Чебурашку» выйдет на экраны 31 декабря 2025 года.

Известно, что кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили семь миллиардов рублей. Рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного проекта превысили три миллиарда рублей.