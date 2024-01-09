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17:11, 9 января 202469-я параллель

В России завершился многокилометровый экстремальный заезд по бездорожью Арктики

В ЯНАО завершилась экспедиция по арктическому бездорожью длиной 2800 километров

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершилась автомобильная экспедиция, участники которой проехали 2800 километров по арктическому бездорожью. Об окончании автопробега «Доступная Арктика» руководитель проекта Red off-road expedition Евгений Шаталов сообщил изданию «Федерал Пресс».

Конечной точкой экстремального заезда стал вахтовый поселок Варандей на берегу Баренцева моря. Маршрут протяженностью 2800 километров преодолели 25 экипажей.

По словам Шаталова, в последние годы в России возросла потребность в экстремальных путешествиях в Арктику. Автопробег призван проложить маршрут в районе с отсутствующим круглогодичным наземным сообщением, подчеркнул он.

Весной 2023 года самарский блогер добрался до Арктики на 42-летнем автомобиле «Москвич». Россиянин признался, что он отправился в путь, несмотря на неработающую печку автомобиля. Участники заезда заранее приготовили лопаты на случай, если придется откапывать машину. Однако «Москвич» благополучно преодолел всю дистанцию и доехал до Нового Уренгоя.

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      Алан Босиков
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