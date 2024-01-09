Вероятность рекордной жары в России в 2024 году оценили

Климатолог Кокорин: Россию вряд ли накроет рекордная жара из-за Эль-Ниньо

Россию вряд ли накроет рекордная жара под влиянием феномена Эль-Ниньо, из-за которого 2024-й может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Вероятность аномально высоких температур в стране оценил климатолог Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, воздействие природного явления Эль-Ниньо, связанного с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, на Россию будет скорее заключаться не в рекордной жаре, а в резких изменениях погоды. «У нас температура вряд ли будет как-то заметна, в России все будет идти своим чередом – смены погоды будут более, так сказать, нервными, будет бросать из жары в холод и обратно, как было в прошлые годы», — заявил Кокорин.

Ранее в этот же день стало известно, что наступивший год может побить рекорд предыдущего и стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений. Ученые заявили, виновником повышения температуры в 2024-м будет станет феномен Эль-Ниньо, который будет уже второй год подряд оказывать значительное влияние на климат на Земле.