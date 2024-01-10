Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

Главком ВМФ Евменов заявил об угрозе нацбезопасности из-за ракет США «Томагавк»

Американские крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» несут угрозу для военной безопасности России. Об этом высказался главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов.

Он рассказал, что одним из факторов, влияющих на формирование угроз безопасности России, является патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей ракет «Томагавк». Эти ракеты, указал адмирал, способны нанести массированный удар по объектам на большей части территории России.

Среди прочих факторов главком ВМФ назвал наличие мощных группировок военно-морских сил иностранных государств в Атлантическом, Тихом океанах, в Средиземном море, планы иностранных государств по ущемлению интересов РФ в Арктике путем пересмотра статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей. Кроме того, угрозы создают активное развертывание в передовых зонах корабельных группировок морского компонента противоракетной обороны и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна, а также создание и модернизация объектов военной инфраструктуры в зарубежной Арктике, заключил Евменов.

Существующие угрозы национальной безопасности требуют наличия современного Военно-морского флота, способного парировать данные угрозы, и совместно с другими видами и родами войск Вооруженных сил обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане Николай Евменов главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал

ВМС США намерены оснастить подлодки противокорабельными ракетами «Томагавк» в 2024 году

По данным Bloomberg, новое оружие предназначено для противодействия Китаю. Крылатые ракеты «Томагавк» версии Maritime Strike разместят на подлодках после 1 октября 2024 года. Руководитель программы разработки ракеты капитан Джон Херси отметил, что новые версии боеприпаса получат усовершенствованную систему наведения, позволяющую поражать движущиеся цели в море. Между тем бывший подводник и глава консультативной группы ВМС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Брент Сэдлер допустил, что дальность действия ракеты составит 1600 километров.

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

Ракетами вооружат подлодки класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния», которые могут нести ракеты «Томагавк» для поражения наземных целей.

Российские «Калибры» назвали ответом «Томагавкам»

Как рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов, крылатые ракеты российского производства «Калибр» являются ответом американским «Томагавкам». Он уточнил, что ракета отличается высокой точностью, и ее наведение осуществляется специальной головкой самонаведения, а также используется система ГЛОНАСС. Особенность ракеты заключается в том, что при дальнем поражении цели она делает «горку» и атакует цель уже со скоростью около 3 Махов, что делает невозможным ее поражение, добавил специалист.

В свою очередь, обозреватель The National Interest Крис Осборн также сравнил российскую крылатую ракету большой дальности «Калибр» с «Томагавком». «Русские сообщили мало подробностей, но разумно предположить, что "Калибр" будет оставаться угрозой для НАТО еще долгие годы», — писал он.

Основными носителями крылатых ракет «Томагавк» являются эсминцы типа «Арли Берк» и крейсера типа «Тикондерога» ВМС США. В составе американских Военно-морских сил находится свыше десяти крейсеров типа «Тикондерога» и около 70 эсминцев типа «Арли Берк».

Путин заявил об укреплении Россией морской мощи

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что страна качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и реализует все планы по строительству кораблей.

Он также уточнял, что состав Военно-морского флота в 2023 году должны были пополнить три десятка кораблей.