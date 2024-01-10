Мужчина участвовал в запрещенной организации и потерял российское гражданство

В Челябинске участник «Хизб ат-Тахрир аль-Ислами» потерял российское гражданство

В Челябинске правоохранители лишили российского гражданства уроженца одной из стран Центральной Азии за участие в запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ат-Тахрир аль-Ислами»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Иностранец проходил обвиняемым по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и 30, 278 («Покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК РФ. Однако после отбывания наказания в пенитенциарном учреждении он не отказался от своих террористических взглядов и продолжал расширять круг сторонников запрещенной структуры.

В связи с этим было решено лишить его приобретенного российского гражданства. После иностранца дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил проживания в России. В результате суд выдворил мужчину из России в страну исхода.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы Джеббара Бекирова за создание ячейки «Партии исламского освобождения».

