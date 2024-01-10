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15:50, 10 января 2024Бывший СССР

На Украине восстановили в должности обвиняемого в наличии паспорта России судью

Обвиняемый в наличии паспорта РФ украинский судья Львов восстановлен в должности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший судья Верховного суда Украины Богдан Львов, обвинявшийся в наличии российского гражданства, был восстановлен в должности. Об этом сообщил журналист Георгий Шабаев на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Киевский окружной административный суд удовлетворил иск экс-председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Как рассказало издание Hromadske, в Верховном суде отказались сообщить, планируют ли подавать апелляцию.

Львов был снят с должности в октябре 2022 года решением бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева. На время расследования и судебных разбирательств он был отстранен от занимаемого поста.

3 октября 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о российском паспорте Львова. Как утверждается, данные о гражданстве судьи были получены из реестров Российской Федерации. По информации издания «Украинская правда», Львов владел недвижимостью в Москве.

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      Юрий Леонов
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