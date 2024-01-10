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14:07, 10 января 2024Мир

Представители Пентагона и Минобороны Китая встретились впервые за четыре года

Представители Пентагона и Минобороны КНР встретились в США впервые с 2020 года

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Представители Пентагона и Минобороны КНР встретились впервые с января 2020 года. О первых за четыре года переговорах американского и китайского оборонных ведомств сообщает Politico.

Переговоры вели замглавы Пентагона по Китаю Майкл Чейз и замдиректора управления Центральной военной комиссии КНР по международному военному сотрудничеству генерал-майор Сун Яньчао.

В ходе двухдневных переговоров стороны обсуждали сотрудничество в сфере обороны. Американская сторона подчеркнула важность поддержания открытых линий связи между военными двух стран. «Для нас это возможность быть откровенными с китайскими коллегами о том, как мы видим отношения, и о любых проблемах, которые у нас есть», — сказал представитель Пентагона.

Ранее военнослужащий военно-морских сил (ВМС) США Вэньхен Чжао был приговорен окружным судьей штата Калифорния к двум годам тюрьмы за продажу конфиденциальных военных данных разведке КНР. По сообщению Минюста США, имевший допуск к секретным данным военный собирал и передавал информацию об оперативной безопасности американских сил, военных учений и расположения критически важной инфраструктуры.

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      Семен Александров
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